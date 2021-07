Degradácia slobody v priamom prenose

Moja sloboda končí tam, kde začína sloboda iného. Aspoň tak to niekedy fungovalo. Kde však začína a končí hlúposť?

Pri vykrikovaní slova Nepriatelia pred parlamentom? Pri otvorenom huckaní davu,v ktorom sa ako hady vinú zástupcovia hnutí, ktorí zvulgarizovali význam slobody?

Divím sa tomu, ako sa smečka ľudí s neslušnými návrhmi dokáže tváriť, že sú zástupcovia slobodných ľudí (a ešte viac, že im na to niekto skočí), manipulovať prostým davom a pod závojom slobody a slušnosti kričia heslá : Mor ho (10.7. 2021 Protest pred Úradom vlády). Z kontextu vyplýva, že nešlo iba o fanatické recitovanie básne obľúbenej u ľudí obľúbujúcich zelené tričká.

Je sloboda, ak aktivista (to je nejaká móda? Niečo ako influencer?) z auta nazýva hlavného hygienika Mikasa, ospravedlňujem sa, tučko bombička, pričom sám očividne trpí nadváhou?

Je sloboda vyjadriť sa pri blokovaní hraničného priechodu, že no a čo, že v kolóne sedí tehotná žena? Veď aj za hranicami boli tehotné, ktoré sa dva týždne nevedeli dostať k lekárovi. (21.7.2021 Protest na hranici v Rajke) (Malý bonbónik, citujem: “Ono už rodí tá tehotná žena, že ju každý rieši?” a to vyšlo zo ženských úst.) Tak neviem. Možno v Maďarsku zrušili všetkých odborných lekárov alebo zakázali Slovákom ich navštevovať, keď to idú porovnávať s núteným sedením vo vyhriatom aute?

Je sloboda, ak si chcem nájsť rozhovory s prof. Krčmérym a na youtube nájdem videá s názvom: Vladimír Krčméry ako sa menia názory a tvrdenia vedca s 50% mozgu? Krčméry a jeho tajomstvo (za týmto nasledovali prídavné mená, ktoré dávno prekročili hranicu slušnosti, takže ich nebudem uvádzať)

Ako môže dopadnúť národ, ktorý vzdelaných ľudí nazýva vrahmi len preto, lebo si dovolili vyjadriť, a teraz pozor, nie svoj subjektívny názor, ale fakty? Slováci asi nepotrebujú vysokoškolsky vzdelaných ľudí s praktickými skúsenosťami. Prečo teda nezrušiť všetky prírodovedné fakulty a nehradiť ich školou života, na ktorej by prednášali ľudia so svojím jediným pravdivým názorom? Jeden odbor by sa mohol volať: Nie som ovca. Druhý: Ruky preč od našich detí (obľúbené heslo skandujúcich nie oviec, ale odporúčam nahradiť ruky vakcínami, aby nedošlo k omylu). Hneď mi napadá aj zopár vysokokvalifikovaných profesionálov, ktorí by mohli vyučovať. Len neviem, ako by si rozdelili funkcie, pretože každý z nich by si zaslúžil byť minimálne dekanom.

Nebudem riešiť, či je sloboda v očkovaní alebo neočkovaní. Ale ak ja dokážem neobťažovať susedov tým, že si zatvorím okno, keď si púšťam hudbu, aby neboli rušení na balkóne, prečo by som sa mala obávať, že keď budem prichádzať na Slovensko, zastaví ma na hranici nie colník, ale skupinka nie oviec vyjadrujúcich svoj názor, ktorý ma nezaujíma a nechcem ním byť rušená?

Aha, samozrejme. Moja sloboda končí tam, kde začína tá ich.