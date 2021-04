Najvyšší čas vynadať šéfovi

Drahí manželia, priatelia, druhovia. Určite mnohých z vás zožiera hnev na ľudí či jednotlivcov, ktorí sú nadriadení vašich jemnejších polovičiek.

A určite by niektorí z vás radi vypustili ten primárny pud vo vás, buchnúť sa do hrude (alebo do klávesnice) a hrdinsky pomocou sociálnych sietí im napísať, akí sú to zbabelí psychopati a podobne.

Konečne si niečo podobné môžete dovoliť.

A teraz späť do reality. Viete si predstaviť, že by ste svoju vnútornú úprimnosť prejavili navonok a urazili šéfa svojej manželky? Napísali by ste riaditeľovi školy správu plnú (ne)úmyselných gramatických chýb, poprípade použili obľúbený internetový prekladač a rozhorčene sa pustili do vedúceho jedného z najobľúbenejších supermarketov na Slovensku? Ak patríte k ľuďom, ktorí veria všetkému, čo nájdu na internete, znelo by to takto : Nimm meine feige psychopathische Schei*e nicht in meine Frau. (Najprv sa ale naučte nemecky, mohli by ste byť potom na smiech, čo predsa nechcete, keď bránite niekoho česť.) Malá poznámka: tento prekladač nepômože na 100 percent ani pri domácich úlohach z nemčiny našim usilovným študentom. Už počas mojich školských čias začala po prečítaní "vlastnou hlavou" napísanom slohu kolovať učiteľova reakcia: "Ty rozprávať ako stroj." Ešteže som chodila na španielčinu...

Hodinová výpoveď a možné pozvanie na súd by vás prebudilo z bubliny nafúknutého svojbytného hrdinstva a pocitu nezlomnej odvahy rýchlejšie ako pondelkové ráno.

Lenže v štátnej správe to asi funguje inak. (To, že si zamestnanci štátnej správy užívajú zvláštne, málokedy zaslúžené postavenie a výsady, väčšina obyčajných ľudí, ktorí s nimi museli prísť do kontaktu, už tušili skôr.)

Takže POZOR!

Predtým, ako prejavíte heroizmus stredovekého rytiera, presvedčte sa, že vaša manželka, priateľka alebo družka sedí na správnej stoličke.

P.S.: nezodpovedám za tých, ktorí to predsa len skúsia.