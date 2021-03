(Ne)dôstojné zdravotníctvo

Nočný beh za život... nedôstojné pre dôchodcov...jeden – dvaja vinníci za všetko... alebo iba krátka pamäť?

Neviem, ako funguje resp. fungovalo v iných mestách v našom ešte pred rokom dokonale zdravotníctve, ale v treťom najväčšom meste Slovenska bola pre človeka so zdravotným problémom bežná prax, že ak sa chcel dostať na vyšetrenie, napr. k ortopédovi, musel si privstať. A to dosť. Ešte aj kohúty spali, ale ľudia s bolesťami kĺbov a chrbta už vystávali rad pred zatvorenými dverami, nehovoriac o tých, ktorí dochádzali z okolitých dedín. Tí si zrejme mali zobrať príklad z nadšených fanušíkov, ktorí si pred premiérou nejakého filmu v zahraničí pripravujú spacáky, termosky a plní nadšenia a elánu idú vyspávať pred kiná, aby sa im ušlo miesto.

Táto predstava by bola vtipná, ak by nebola pravdivá a nie práve dôstojná hlavne pre starkých mrznúcich na zime.

Ešte minulý rok som na Slovensko prišla s neznesiteľnou bolesťou kolena (nie, nie preto žeby v zahraničí bolo zdravotníctvo na tak zlej úrovni, že by som bola nútená s akútnym problémom cestovať do vlasti – proste sa to všetko spojilo v nesprávny čas), a len preto, že som sa vo svojej nevedomosti postavila pred zlé dvere som sa toho dňa síce po pár hodinovom čakaní v miestnosti o rozlohe typickej panelákovej kúpeľne (len viac plnšej a špinavšej) síce dočkala pohľadu na muža v bielom plášti, ale, bohužiaľ, nie ošetrenie alebo rady (okrem tej, že s boľavým kolenom a pravdepodobne poškodeným meniskom sa chodí k ortopédovi a nie ku chirurgovi).

Moja chyba. Nabudúce prídem na vyšetrenie po absolvovaní vysokej zdravotníckej školy. Alebo aspoň nejakého kurzu. Alebo až dostanem titul zo školy života. Netreba pripomínať, že na vzatie si lístočka k tomu správnemu odborníkovi bolo o 10 00 už neskoro.

Nie som si istá, či sa na záchode, teda, pardón, v čakárni niekto cítil dôstojne. Hlavne, ak si vezmeme do úvahy, že tam sedeli ľudia s nohami v sadre. Tí menej šťastní sa len opierali o stenu a barle.

Rada chodím darovať krv. Obrovská hala, v ktorej ľudia čakajú je síce staršia, temná a pôsobí deprimujúco, ale je čistá a personál veľmi milý a ústretový. Môj posledný dobrý pocit zmizol, keď z výťahu vyšiel sanitár a tlačil obrovskú posteľ, v perinách ktorých sa strácala zošúverená tvár starej ženy. Nemyslím si, že sa cítila dôstojne, že na ňu toľkí hľadíme.

Správanie niektorých lekárov či sestričiek nikdy nebolo príjemné. Áno, práca s ľuďmi je náročná, ale väčšina pacientov chodí ku nim preto, že musí, nie z nudy alebo dlhej chvíli, pretože v televízií práve nič nejde. Pre mnohých z lekárov sú ich pacienti len čísla, ktorých mená musia odfajknúť na pomyselnom zozname, aby mohli ísť domov. Mnohí z tých, ktorých som bola nútená navštíviť, sa ani nesnažili pretvarovať a dávali mi jasne najavo, že ich obťažujem. Nechcela som od nich, aby mi vysvetľovali kvantovú fyziku, len to, čo majú v popise práce.

Ako sa má pri takomto správaní človek cítiť dôstojne? Ak potom narazí na ochotného zdravotníka, cíti sa akosi nepatrične. Alebo má prestať všímať si svoje zdravotné problémy, lebo nechce robiť problémy ľuďom, ktorí sú za to platení?

Áno, teraz to môžeme hodiť na prepracovanosť. Ale pred rokom? Dvomi?

A zrazu prišiel kovid a hnusne pokazil raketový vzostup úrovne zdravotníctva! Zrazu sa vyskytli problémy, ktoré nikdy neboli. Online prihlasovanie sa na vyšetrenie? Na testy? Na očkovanie? Ešte pred rokom to nebol problém. No áno, nebol! Pretože to nebolo potrebné (minimálne posledné dve veci). Na objednávanie sa na vyšetrenie cez internet bolo neskoro už pred kovidom. U niektorých to možno fungovalo. Možno. Ale jedna lastovička leto nerobí. A zrazu tí, ktorí neboli schopní s týmto stavom nič urobiť, si našli svojho vinníka! Aké to šťastie?! Len náhoda, že vďaka obrovskej kríze sme mohli prstom ukázať na jedného človeka, ktorý za to všetko môže, a švihom ruky zabudnúť na roky nečinnosti a stagnácie.

Aké ľahké je spustiť „lov na čarodejnice“. Lenže to sme my, ľudia. Radi si myslíme, že vtedy (nech je to kedykoľvek) bolo lepšie. Nebolo. Kovid len odhalil naše slabosti, či už tie spoločenské alebo naše vlastné. Pretože kritizovať je tak ľahké a zábavné.

Áno, je ľahké ukázať prstom, že za to môže ten a ten a pri tom nosiť rúško na pol žrde. Je ľahké kričať „ukrižuj“ a zabudnúť si pri tom dezinfikovať ruky. Je ľahké odsúdiť a zabudnúť a ísť potom na návštevu k starým rodičom na bublaninu.

Politici to povedať nemôžu, ale ja áno: za súčasný stav v nemocniciach, za rastúce čísla infikovaných a umierajúcich môžu ľudia. Môže za to každý jeden z nás, kto úmyselne nedodržiava jedno základné opatrenie : Rúška, odstup, ruky. A nik z nás sa nemôže vyhovárať, že je toto opatrenie nezrozumiteľné.