Sú občania bandou škôlkarov, ktorých politici musia držať za rúčky? (a za rúška?)

Škôlkari čakajú na nástup do školy, školáci na vek, kedy ich ostatní budú musieť považovať za dospelých a dospelí...dospelí len čumia. Nie všetci, ale väčšina určite, pretože inak by terajšia situácia vyzerala inak. Ako? Neviem.

Som dospelá a teda iba čumím a nestačím sa diviť.

Keby bola hlúposť vodou, utopili by sme sa a ľustvo by nepotrebovalo ani Potopu. Ani tú biblickú, ani tú z egyptskej, ani mezopotámskej mytológie. Jedna časť občanov sa sťažuje na premiéra a cíti sa urazenou, ak ju nazve hlúpou (no pardon, ale povedal pravdu a povedal ju na plné ústa. Sama by som to nevyjadrila lepšie. Nebuďte deti a pozrite sa do zrkadla!), ďalšej časti je to jedno, lebo nemajú čas na hlúposti, a poslednej by jeden nevyhovel, ani keby im splnil všetky ich túžby. Potom by sa totiž sťažovali, že sa nemajú na čo sťažovať.

Nechcem a nebudem sa zastávať žiadneho politika , ale chcem a budem zosmiešňovať všetkých ľudí, ktorí nevedia krotiť svoju hlúposť. (Empíria dokazuje, že táto vlastnosť začína byť nákazlivá, takže pozor!)

Čo takto napríklad svadobčania, ktorí si urobia oslavu udalosti, ktorá v 50% skončí nechutným rozoberaním vecí, ktoré zaujímajú len ich, a obviňovaním toho druhého, prečo sa ich manželstvo, kvôli ktorému zamorili polovicu dediny, skončilo po pár rokoch na súde? Poprosím, aby si zapísali, koľko ľudí kvôli ním ochorelo a následne zomrelo. Pri rozvode to môžu použiť proti druhej strane ako dôkaz o (ne)úmyselnom zabití. V zmysle: Ja som sa ženiť nechcel a hovoril jej, že teraz nie, zlatíčko, veď je tá pandémia, ale ona, že buď teraz alebo nikdy! Je to sebecká mrcha! Teraz to už vidím! Veď ak by som s ňou zotrval v manželstve, zabije jedného dňa i mňa!

Alebo inteligentov, ktorí nosia rúško “na pol žrde”, pretože nepochopili, že sa nachádzame v časoch, kedy máme mať všetky telesné otvory zakryté. Ak vám vadí rúško, natiahnite si cez tvár nohavice! Veď ak dokážu zahaliť iné otvory....? Naozaj nikto nie je zvedavý na chlpy vyrastajúce z vášho nosa. Väčšine populácie to rúško ani z krásy neuberie, práve naopak. A takto prichádzajú plastickí lekári o polovicu zo svojich príjmov....

Úplne zbožňujem tých, ktorí považujú koronu za chripôčku a prehlasujú, že proti nej pomôže cvičiť a brať vitamínové doplnky. Akýkoľvek šport je lepší ako pravidelný trojhodinový televízny maratón, ale neochráni vás ani pred chrípkou, nieto ešte pred súčasnou rozkošnou chripôčkou. A vitamínové doplnky? No, veľa šťastia a až sa nadopujete trojitou dávkou Céčka a skombinujete to s magnéziom, tak hlavne nechoďte na toaletu. Inak vás vaš moč vyjde dosť draho.

Veľa zábavy vedia spôsobiť aj argumentujúci typu : nepoznam osobne nikoho, kto by mal Covid. No, ja nepoznám osobne nikoho, kto by prežil prvú svetovú vojnu a doteraz rozpráva zážitky z frontu, ale...počkať...čo ak si ju vymyslel vojenský priemysel, aby aj o dva storočia neskôr mohol predávať zbrane? Hm, takže takto to bolo... ale čo druhá svetová vojna? Rúca sa mi svet! Všetko, o čom si doteraz myslela, že je pravdivé... musím nájsť pravdu. Alternatívnu pravdu....

Ešte exi(s)tuje druh ľudí, ktorí sa budú vyhovárať na politikov, pretože ich nariadenia sú mätúce. (Ak ste podnikateľ v cestovnom ruchu, beriem.) Tak počkať. Čo sme robili v prvej vlne? Tak po prvé: nosili sme rúška aj dnu aj vonku. Dodržiavali sme social distance, kde sa dalo. Netrávili sme voľný čas nasáčkovaní v obchodných centrách a neokupovali tam lavičky ako vrany elektrické vedenie (aj keď na nejakých drôtoch sme určite sedeli). Vrana k vrane sadá, stádo wifi hľadá...pardon, to mi uniklo. Fungovali tieto opatrenia? Fungovali. Tak prečo zrazu máme v októbri nekontrolovateľnú túžbu vliezť druhému človeku pod rúško? Mne napríklad vyhovujú doteraz platné nariadenia v obchodoch, aby sa udržiavali rozostupy. Išlo mna roztrhať, keď mi doslova cudzí ľudia dýchali na krk. A kto bude tvrdiť, že mu chýba práve toto, by si mal dať pozor, lebo bude potrebovať nadrozmerné rúško.

Potom sa nám tu vyrojilo hejno pseudo doktorov. Ja nechápem, na čo čakali. To nevedeli, že Slovensko už roky potrebovalo lekárov? Ale zrazu tu má každý diplom z epidemiológie. Nepripomína vám to trochu dianie okolo majstrovstiev sveta v ľadovom hokeji? Asi si všetci krčmoví tréneri prezliekli dresy za plášte a hor sa ordinovať. Uveďme si krásny príklad, ktorý snáď všetci pochopia (aj tí, ktorí doteraz nevedia, ako používať rúško). Je lekár a lekár. Dietológ vám môže poradiť, ako sa stravovať, ale zub by ste si od neho vŕtať nenechali. Je tréner a tréner. S tým futbalovým by hokejisti šampionát nevyhrali.

Už chápete?