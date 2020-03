(Vynútený) voľný čas útočí po druhýkrát

size="9pt"Dôvodov, prečo začať cvičiť je veľa, zatiaľčo výhovorka, prečo nie, iba jedna. Prečo naplniť tento, pre mnohých nútený, voľný čas práve fyzickou aktivitou? A prečo nie?

V mojom predchádzajúcom blogu som sa zamyslela a vyjadrila rozčarovanie nad neschopnosťou a lenivosťou ľudí využiť svoj voľný čas. Osobné životy iných ma síce zaujímajú pramálo, ale keď počujem, ako sa niekto sťažuje, že sa nudí, ale zároveň sa mu nechce toto, hento, tamto a výhovorku, prečo sa niečo nedá, má na všetko, ma vytočí rýchlejšie ako žiarlivý človek číslo svojho partnera, keď mešká z práce viac ako päť minút.

Tento krátky (možno) článok, sa bude venovať jednej z mojich najobľúbenejších a širokým masám potrebnej činnosti - cvičeniu. Ak by sa ma niekto opýtal, prečo by mal vôbec začať cvičiť, moja najjednoduchšia odpoveď, bez ironických a iných osobných poznámok, by znela: „Prečo nie?“ Ironická by bola: „Pozri sa do zrkadla.“

Pozrime sa možné proti odpovede:

Nemám čas : Fakt? Nájdeš si tri hodiny na sledovanie reklám neustále prerušovaných krátkymi úsekmi akéhosi filmu, ale už do svojho nabitého harmonogramu nenatískaš pol hodinu pohybu? Pre úplného začiatočníka je to, myslím si, primeraný čas na to, aby si nestihol ublížiť a nestratiť chuť prílišným začiatočníckym entuziazmom. Veľa ľudí to pozná. Z ničoho nič sa rozhodne zhodiť 10 kíl na váhe, nabrať svaly na štýl Arnolda S. a na druhý deň, keď nedokáže vstať z postele a sadnúť si na záchodovú misku sa zdá byť nemožné, to nechá tak. Lebo jeho to bolí, lebo on si to takto neprestavoval. Alebo nemám čas, lebo mám deti a prácu. Ak si nedokážeš nájsť polhodinu výhradne len pre seba, tak potom máš vážny problém. Cvičenie sa môže stať súčasťou tvojej psychohygieny, na ktorú ani nemusíš vyjsť z domu a vďaka ktorej budeš mať svoje deti ešte stále rád. Nemať čas je univerzálna, ale ľahko poraziteľná výhovorka. Vždy to znie lepšie ako priznať si, že som lenivý a pohodlný.

2.Mám zdravotné problémy : Aké? Sú ľudia po autonehodách, po viacnásobných zlomeninách, ktorí si nájdu spôsob, ako sa to dá. Neexistuje choroba, ktorá by bránila cvičiť. Cvičenie, to nie je len dvíhanie činiek, to nie je iba beh. Už len obyčajná prechádzka môže byť začiatkom ako sa rozhýbať. Čo takto nordic walking? Alebo pilates? Alebo ľahké cardio? Zacvičiť si neznamená úplne sa doraziť, pošmyknúť sa na vlastnom pote a natiahnuť si aspoň jeden sval, aby sa rátalo.

3.Budem cvičiť zajtra : Nie, nebudeš.

4. Mňa nebaví cvičiť, keď som sám: Veľmi vynaliezavá (ha ha) výhovorka, hlavne v čase, kedy by sme si mali držať odstup od ostatných. Keď sa ňou niekto oháňa v dobe, kedy vďaka rôznym sociálnym mediám a nezrelým užívateľom vieme, čo kto obedoval, môžete o dotyčnom v pokoji povedať, že nielenže je lenivý zdvihnúť sa z gauča, je lenivý aj na to, aby si vymyslel niečo kreatívnejšie. Z vlastnej skúsenosti môžem povedať, že pomocou internetu a nespočetného množstva aj fitness obsahu je možné takto cvičiť aj dlhodobo, v mojom prípade vyše štyroch rokov, kedy sledujem americký manželský pár (čo je samo osebe veľmi sympatické). Vytvorili cez 500, na youtube voľne dostupných, videí pre cvičiacich všetkých kategórií, či už začiatočníkov, zástancov HIITu, ľudí, ktorí majú doma činky a podobne. Vytvorili okolo seba podpornú komunitu prístupnú pre všetkých, čo ovládajú aspoň základy angličtiny.

5.Nenašiel som cvičenie, ktoré by ma bavilo : A fakt si hľadal? Kde? Na dne pivového pohára? Nechce sa ti dvíhať činky? Tak cvič s vlastnou váhou? Na push ups si príliš slabý? A pokúsil si sa ich dokonca urobiť dva dni po sebe? Výborne. Skús ešte aj tretí, štvrtý a na konci mesiaca sa ti to podarí. Nebaví ťa HIIT? Mňa tiež nie, ale našťastie mám niečo ako sebadisciplínu. Ak nechceš pracovať na vlastnej vôli a skákať susedom nad hlavami, skús beh alebo korčuľovanie, činnosti, na ktoré nepotrebuješ okolo seba iného človeka.

6.Nemám peniaze: A na čo ich potrebuješ? Jasné, ak sa chceš promenádovať vo fitku v najnovšom športovom oblečení a meniť ho každý deň, tak potom súhlasím, že sa cvičenie môže stať finančne náročným. Ak potrebuješ legíny za minimálne 30 eur a tričká, ktoré viac odhaľujú ako zahaľujú, nie si športovec, ale pozér. Viem, je to neskutočné, ale žijeme vo svete, kde na šport peniaze nepotrebuješ. Dokonca ani nemusíš platiť za tanečné kurzy alebo zumbu. Stačí si zapnúť hudbu a hýbať sa do nej. Áno, aj to sa dá považovať za dobrý začiatok. A ak si uvedomíš, že ťa to skutočne baví, tých pár eur si nájdeš. Ja som začínala v bežne používaných teplákoch, ku ktorým po krátkom čase pribudli botasky, aby som si šetrila kĺby. Prvé činky som si kúpila až po pár mesiacoch, keď som si bola istá, že ich budem využívať a deku som za poriadnu podložku vymenila pomerne neskoro. Áno, začínala som úplne opačne ako väčšina ľudí, ktorí si najprv kúpia špeciálne oblečenie na bicyklovanie, potom bicykel a nakoniec sa sťažujú, že im jedno i druhé zavadzia v byte a môžu si to vyložiť do obývacej steny namiesto pohárov ako lapače prachu. Vraj je to motivácia. Nie. Sú to vyhodené peniaze. Niektoré veci, ktoré sú zadarmo, sú často najdrahšie.

7.Nechce sa mi : Ak by sme mohli robiť iba veci, ktoré chceme a práve vtedy, kedy chceme, žili by sme vo svete, kde by cvičenie, a vlastne nič, nebolo potrebné či nutné. Lenže život má od dokonalosti ďaleko a je o prekonávaní sa na všetkých frontoch. Vždy, keď sa prekonáme v niečom tak banálnom, ako je cvičenie, stávame sa schopnejšími lepšie prekonať všetko to, čo sa nám nechce urobiť počas bežného dňa, či už v práci alebo škole.

A teraz dôvody, prečo cvičiť :

Staneš sa inšpiráciou pre ostatných – Kašli na bezmenné masy ľudí, tých ovplyvníš len ťažko. Všetci určite poznáme hneď niekoľkých rodičov, ktorí chcú od svojho dieťaťa niečo, čo sám nerobí. Ako napríklad otec, ktorý sa opiera o mantinel na klzisku a pokrikuje na svojho malého syna : „Rýchlejšie! Ako to pracuješ s nohami? Nebuď mľandravý!“ Deti sa učia opakovaním. Ako sa syn môže naučiť lepšie korčuľovať od muža, ktorý ledva udrží svoje rozťahujúce sa brucho v medziach tesnej košele a korčule videl maximálne počas majstrovstvách sveta v hokeji, keď nadával na našich hokejistov? Inšpiruj svojho partnera nie tým, že mu budeš opakovať v jemných náznakoch, že je tučný. Nech ťa vidí cvičiť. Hrdosť na samého seba: Málokomu sa chce začať cvičiť. Začať, nielen po niekoľkých rokoch nečinnosti, ale i v pravidelnej rutine, je najťažšie. Nemysli na to, ako veľmi sa ti nechce, ale na to, ako sa budeš cítiť, až skončíš. Budeš unavený, spotený, vyčerpaný a plný energie zároveň. Bude to tvoje malé víťazstvo uprostred bežného dňa. Endorfíny : Kto by nechcel byť šťastný? Možnosť skúsiť vždy niečo nové (bez potreby vystrčiť nohu z domu) : Silový tréning, HIIT, cardio, jóga, pilates...že ti doma chýbajú činky? Konečne máš možnosť využiť nahromadené konzervy fazúľ a kartóny cestovín, o ktoré si sa pobil s gangom dôchodcov, a využiť kilá cestovín, kým ti do komory neprilákajú zástupy potkanov. Šup, šup. Do jednej ruky balíček špagiet, do druhej fazule v čili omáčke. Že čo? Spomenul si si, že si na špagety zabudol kúpiť už predpripravenú arrabiata omáčku? Možnosť žiť bez bolesti : No, úplne bez bolesti asi nie, ale nemyslím si, že existuje lepší spôsob, ako sa postarať o bolestivý chrbát a stiahnuté svaly po celodennom sedení v práci. Priznajme si, osemhodinové sedenie nie je pre človeka prirodzené a vystriedať ho za ďalšiu osemhodinovú šichtu na gauči tiež nie. Ani prirodzené, ani dobré. Príprava na zombie apokalypsu (alebo predpríprava na „výpredaje“ v znovaotvorených obchodoch)

Dôvodov, prečo sa hýbať je mnoho. Jedným z nich môže byť založenie tradície, že tá polhodinka (hodina...) patrí iba vám, kedy všetky problémy, povinnosti, manžel/ka, deti, úrady, papierovačky počkajú. Oproti tomu je dôvod, prečo necvičiť, len jeden. Lenivosť.

P.S: Jediný spôsob, ako si pochutnať na veľkom praclíku je zaslúžiť si ho :)